La sfida della domenica? Napoli-Lazio, lo dice la classifica. Non so perché, ma non vedo i biancocelesti battuti in partenza, anzi. E quindi l'opzione che mi piace di più è quella del gol.

Ma si comincia a pranzo con Frosinone-Atalanta. Bergamaschi volanti come il tappeto, a Cagliari in Coppa hanno fatto un quarto d'ora finale in Ferrari.

Fiorentina-Sampdoria la vedo da gol. In campo ce ne sono di giocatori velenosi sotto porta. Ed è gente che ha messo il mirino sul piede. O ce l'ha sempre avuto.



Il derby del Rodano è quanto di più acceso possa esserci in Ligue 1. Questa volta si gioca in casa del Saint-Etienne, dove arriva il Lione. Come in tutti i derby "tremendi" che si rispettino, non sempre i gol si vedono a tonnellate. Infatti, negli ultimi sei giocati, soltanto uno è stato over 2,5. Mi fido e l'accendo.



In Premier League, Huddersfield-Manchester City sembra già finita, sulla carta. Proviamo a far crescere la quotarellina con una combo.

Per il resto aspetto voi e le vostre illuminazioni. E come avete visto nella stagione, ce ne sono state tante e anche molto luminescenti! Dai che andiamo in prima pagina, lunedì. La più alta della SFIDA A MISTERPALMIERI se lo meriterà!



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Napoli-Lazio gol (quota 1,68)



Frosinone-Atalanta 2 (1,45)



Fiorentina-Sampdoria gol (1,77)



Saint Etienne-Lione under 2,5 (2,20)



Huddersfield-Manchester City 2/over 2,5 (1,54)



La cinquina vale 14,6 volte la posta escluso bonus.