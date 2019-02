SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. Incentrata sulla Serie A che mi piace da morire. Quasi tutta. Lasciando da parte soltanto la mattiniera Spal-Fiorentina che mi sembra difficile.



Imbraccio la doppietta da quelle delle 15, mi sembrano tutte parenti una dell'altra. Ovvero Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio, Udinese-Chievo. Passando poi a Inter-Sampdoria delle 18. In tutte queste sfide c'è il pallino del gol e non mi pare sprecato accenderlo in tutte.



Si chiude invece con Napoli-Torino. In Europa League, Ancelotti è tornato più che soddisfatto da Zurigo dove si è preso ufficiosamente il passaggio al turno successivo; il Toro - strepitoso in trasferta avendo perso solo con la Roma - questa volta deve fare i salti mortali. E non credo ci riesca.



Riusciteci voi invece. E' la giornata adatta per farli. Partite della domenica (lasciate quindi fuori Roma-Bologna del lunedì), quote e... boom! Il pezzo sui vincitori è già lì...





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Napoli-Torino 1 (quota 1,45)



Inter-Sampdoria gol (1,82)



Empoli-Sassuolo gol (1,64)



Genoa-Lazio gol (1,64)



Udinese-Chievo gol (1,93)





La cinquina vale 13,6 volte la posta escluso bonus