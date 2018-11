E si riparte con i campionati - non solo - per la. Dato che sto vedendo molti nomi nuovi, ricordo che: vince chi indovina la proposta più alta con le partite del giorno. E chi lo fa si ritrova in prima pagina lunedì. A voi!Si torna con ben tre anticipi italiani. Quello che mi suona meglio èl. Con tutti quelli che hanno giocato nelle nazionali e con la Champions alla porta, vedo una Juve abbastanza tranquilla e non furiosa. Senza dire che vedo una Spal giustamente chiusa a riccio il più possibile.Può essere.Poi tre partite "tremende". Una su tutte è quella che deciderà la Copa Libertadores,. Basta questo per dire che non può mettersi lì a fare il gomitolo dato che gioca per la storia. Il River se la fa in casa quindi fate voi... Quotonissima.. Anche perchè i bianchi londinesi pensano da giorni all'Inter e questa è una partita diversa. Qui si può anche perdere senza morire, con l'Inter si deve vincere se no si muore.in una Liga dove sta succedendo di tutto e più. I blaugrana arrivano da una sconfitta al Nou Camp subendo quattro reti, se non basta questo... Griezmann è stato in odore (vero) di Pallone d'Oro.La quaterna mette paura, chi ci dovesse credere anche solo un po' appoggi un cippino.Juventus-Spal multigol 1-2 (quota 2,70)River Plate-Boca Juniors gol (2,13)Tottenham-Chelsea 2 (2,62)Atletico Madrid-Barcellona gol (1,78)La quaterna vale 26,8 volte la posta