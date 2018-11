LA SFIDA A MISTERPALMIERI si porta appresso il nickname di un nostro amico che ci sa fare davvero. Chi ci segue lo sa, io faccio scaramanzia e non dico... Ma mi aspetto altri miei prodi. Ricordatevi che le partite sono quelle del sabato, chi fa il numero più alto lo ritroviamo lunedì TRA I VINCITORI IN PRIMA PAGINA!



C'è Fiorentina-Juventus, non sarà quella dei tempi di Batistuta ma è comunque storia, tradizione e rivalità. La Viola non sembra più quella che aveva cominciato facendo lustrare gli occhi, Simeone si è fermato. E così la Juve che continua a mietere il grano con la falce può fare un'altra vittima. Con l'attacco che si ritrova (e non solo).



Le altre due italiane sono scoppiettanti e promettono tutto fuorché lo 0-0 di prammatica. L'Empoli di Iachini ne ha addirittura rimontati tre all'Atalanta, la Spal in casa non le prende anzi le restituisce. La Sampdoria è in momento gnegne e se non ci fosse stato Audero a chiuderle la porta avrebbe perso anche il derby; arriva un Bologna che è più in palla di quanto i numeri non facciano pensare.



In Spagna si ritrovano le due che sono venute in Italia in settimana, Real Madrid e Valencia. Considerando anche le fatiche fatte, si sfilacceranno più del solito e i gol arriveranno.



I CONSIGLI DEL SABATO



Fiorentina-Juventus 2 (quota 1,65)



Spal-Empoli over 2,5 (1,90)



Sampdoria-Bologna over 2,5 (2,00)



Real Madrid-Valencia over 2,5 (1,50)



La quaterna vale 9,40 volte la posta