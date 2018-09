Secondo turno settimanale della SFIDA A MISTERPALMIERI. In due parole ricordo che vince uno solo, quello che totalizza la quota più alta indovinata. Ed è per questo che le giocate senza quote partecipano negandosi il successo da sole...



Tempaccio in Italia, bisogna fare lo slalom tra le bandierine messe dalle piogge forti e quelle fortissime. Genova è sempre un punto difficile per il meteo, vediamo se il Napoli, che finora le ha scampate tutte con classe e determinazione, salterà anche questa Samp finora intontita e senza verve.



Chievo-Empoli invece pare il classico confronto tra chi si fida del suo gioco e dei suoi "avanti". Come possono non arrivare i gol?



Le tre sfide inglesi mettono in campo la tabellina del 2, intesa come vittoria esterna. Dell'Arsenal, con tutta la sua batteria di attaccanti, a Cardiff; dello United, che Mourinho non può che trasformare da quello brutto e svogliato battuto da Kane e Lucas; e del Tottenham, la squadra del giorno dopo quella vittoria, cha oltretutto deve sconfiggere un suo pari in classifica, l'incredibile ardimentoso Watford, a punteggio pieno, tre vittorie su tre, sette gol fatti e due incassati.





I CONSIGLI DI DOMENICA



Sampdoria-Napoli 2 (quota 1.55)

Chievo-Empoli gol (1.83)

Cardiff-Arsenal 2 (1.57)

Burnley-Manchester United 2 (1.67)

Watford-Tottenham 2/over 2.5 (2.50)



La cinquina vale 18.5 volte la posta escluso il bonus



