Eccoci qui con la SFIDA A MISTERPALMIERI. Che, dopo il buco nell'acqua della prima domenica di campionato italiano, si è prontamente rifatta nel sabato di Juve-Lazio e Napoli-Milan.



E' il nostro LUANO70 ad aver fatto tombola il cartellone. E con una giocata bella e niente affatto pazzesca, studiata ad altissima precisione, con una quota principesca. Eccola



Juventus 1/under 4.5



Atletico Madrid 1/under 4.5



Napoli 1X/gol



Arsenal 1X/gol



Cremonese under 2.5.



Con un premio finale di 16 contro 1. se vi pare poco... Luano70 è amico di vecchia data della rubrica e si è già più volte messo in mostra. Segnatevelo.



Nella SFIDA della domenica, invece, accade quello che prima o poi doveva accadere. Revange001 prende una giocata-boato con il rigore del Sassuolo a partita strafinita ma vanifica il tutto non mettendo la quota (!!!!!!!!!!!!!!!!!). E così regala la vittoria, la doppietta (fantastica!) e il PAGINONE a chi? Ma a LUANO 70!!!!!!!!! Che completa un week end da vero e proprio urlo con un'altra pittura a 10 contro 1.



Inter 1X/gol



Fiorentina 1X/over 1.5



Genoa 1X/over 1.5



Bologna X2/under 3.5



Verona 1X/under 3.5







Voglio vedere se qualcuno, nel prosieguo dell'anno, farà doppietta. Cosa davvero difficilissima quest'anno perchè bisognerà battere tutti gli altri. Revange001 fa male a se stesso (almeno l'avrà riscossa, speriamo...) non mettendo la quota e estromettendosi da solo. Ma regalando il successo della domenica a quello che più di tutti la meritava: LUANO70!!!!!!