D'accordo, l'Italia ne ha fatti nove in una botta. Ma tutti la pensiamo così: "Le partite di campionato non si battono!". Almeno fino alle fasi finali delle manifestazioni che ci fanno scendere in piazza con il tricolore a sei piazze.



Questo venerdì che ci si para davanti onestamente non è a cinque stelle nonostante vada in campo gente come PSG e Borussia Dortmund. Gli avversari però non mi pare che erigano fortini inespugnabili perciò passo ad altro. La Liga mi mette di fronte una partita che non mi dà palpiti per cui passo ad altro.



Mi piacciono queste tre. E siamo nei campionati cadetti. Di Inghilterra, Francia e Spagna. Entro nel dettaglio partendo proprio dagli inglesi. Che propongono Fulham-QPR, derby ma proprio derby di quelli che più derby ce ne sono pochi. I padroni di casa sono addirittura la società londinese più vecchia essendo stati fondati nel 1879. E le due sono accasate a metri di distanza. Negli ultimi dieci confronti diretti, in casa di una o dell'altra ci sono stati due under 2,5 e otto overoni (almeno tre gol quando non quattro, cinque o addirittura sei!). Segnano con una media di un gol e mezzo a partita o più, non hanno problemi di classifica: lì non si dormirà di certo.



In Francia la musica è differente. Grenoble-Nancy è quanto di più "pareggioso" possa venir fuori dal menu. Le due sono quelle che icseggiano di più in tutto il torneo (otto per il Grenoble, dieci per il Nancy). Se consideriamo che ne hanno disputate quattordici a testa, siamo su percentuali spaventose. Infatti la quota è quanto di più basso possa esserci per una X. Ma solo se la guardiamo in assoluto, se invece la soppesiamo con quello che ci siamo appena detti potrebbe risultare la quota del trillennio!



Chiudiamo il terno con la Spagna, Gijon-Tenerife. Non ho fatto una ricerca a livello mondiale ma certo che nello stesso campionato due squadre più lontane sulla carta geografica è quasi impossibile trovarle. Qui siamo a ben oltre duemila chilometri di distanza, dal nord della Spagna - le Asturie - alle Isole Canarie. Il Tenerife sarà partito a settembre... Tornando seri, da questa posso provare a tirare su una combo: 1X/no gol, quota interessante. Nelle paludi di classifica in cui sono sprofondate tenendosi la mano perdere farebbe malissimo, un pareggio sarebbe una sorsata d'aria, nelle ultime nove (una contro l'altra) il no gol è uscito per ben sette. Prosit.





I CONSIGLI PER VENERDI':



Fulham-QPR over 2,5 (quota 1,63)



Grenoble-Nancy X (2,72)



Gijon-Tenerife 1X/no gol (2,18)



Il terno vale 9,66 volte la posta.