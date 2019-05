Siamo all'ultima giornata di Ligue 2 in Francia: gli errori sarebbe stato meglio farli in altra occasione. In questo caso non ci sarebbe spazio se non che per i rimpianti. Le promosse già si sanno, sono Metz e Brest che si incontrano con la certezza del salto in Ligue 1 senza passare dai playoff. Con i padroni di casa già certi di chiudere primi. Non più di un'amichevole in cui dagli spalti pioverà la festa dei tifosi. La quota del pareggio è interessantissima, in una partita simile o si salta o si gioca la X.



Lens e Paris Fc invece debbono fare gli straordinari e si augurano di farne degli altri, qualificandosi per la coda dei playoff. I parigini sono due punti avanti a Lens, quinto (ultima poltrona utile) e Beziers che insegue alla stessa quota (ma per ora fuori dai posti utili.



Il Lens deve battere un avversario sgonfio e fuori forma come l'Orleans per avere la certezza che, nel caso in cui il Paris pareggiasse soltanto, diventerebbe quarto (il Troyes, attualmente al terzo gradino, non lo stiamo considerando nel discorso, dovrà giocarsela contro l'Ac Ajaccio). per miglior differenza reti.



E il Paris Fc? Sarà impegnato in una partita verissima, contro il GFC Ajaccio che deve guardarsi le spalle dal Sochaux, essendo al momento la prima tra le squadre salve.



Insomma, un bel terno: ci si può provare con il sorriso. A quella quota...









I CONSIGLI DEL VENERDI'





Metz-Brest X (quota 3,38)



Lens-Orleans 1 (1,46)



Paris FC-GFC Ajaccio 1 (1,86)





Il terno vale 9,17 volte la posta