Non sembra minimamente possibile eppure è così. La Lazio sarebbe in testa alla classifica (gulp!) se accadesse una cosa che non può accadere e cioè se le partite durassero soltanto il primo tempo. Ma dai... E invece è così!



Ma non solo questo. Ho piantata in testa una cosa da giorni, a proposito della Fiorentina (che oggi è avversaria della squadra di Sarri): la partita che conta per i viola non è questa ma la prossima, contro il Torino in Coppa Italia. Quarto di finale che regalerebbe una semifinale contro la Roma (o la Cremonese). Ecco perchè unendo le due cose e valutando la quota dell'1 primo tempo all'Olimpico c'è da ululare alla luna. Belli i numeri di Frosinone-Benevento, spiamoli dentro: soltanto in un caso la capolista di Serie B non ha segnato nel proprio stadio mentre gli uomini di Cannavaro sono sempre andati in rete nelle recenti sette trasferte. Il gol scivola da solo. La Ligue 1 ci bisbiglia nell'orecchio per ciò che riguarda il match tra Clermont e Nantes: quando giocano i gialli, che qui sono in trasferta, nel primo tempo si segna pochissimissimissimo ovvero quattordici reti, nessuna squadra del torneo ha un numero più basso. Ecco perchè, a quella quota, si può provare con la ripresa come tempo con maggior numero di gol.

Via col ternaccione?



Lazio-Fiorentina 1 primo tempo (2,65)

Frosinone-Benevento gol (1,95)

Clermont-Nantes tempo con maggior numero di gol secondo (2,10)



Terno da 10,8 volte la posta