Qui non siamo davanti al circo delle amichevoli, siamo davanti a finali. Che spingeranno le vincitrici all'Europeo. Non è poco, si lotterà assolutamente per andarci.



Le prime a scendere in campo saranno Georgia e Macedonia del Nord, che si sono incrociate mesi fa ed hanno bissato l'1-1 a distanza di 30 (più o meno) giorni.



Nella graduatoria per le Nazionali gli ospiti sono più su ma i padroni di casa non sono gente che sta lì a fare flanella. Anzi. Più o meno entrambe si equivalgono e lo abbiamo visto. Si potrebbe partire con il terzo 1-1 da settembre in qua, la quota non è al fulmicotone ma è pur sempre un risultato esatto quindi farebbe decollare il tutto.



Il tutto - almeno quello nostro - è costituito da Irlanda del Nord-Slovacchia e Serbia-Scozia. Abbiamo sopra detto a chiare lettere che queste sono finali, avete una pallida idea di come si giocano le finali? Belle chiuse a cercare di rischiare il meno possibile. E se le partite non si sbloccano spesso si arriva persino a cambiare canale. Soprattutto se nessuna delle quattro è una big, o almeno ci si avvicina.



Questi sono giorni in cui il cippino la deve fare da padrone, i motivi li sapete tutti (anche quelli fuori dal tecnico). I due under 2,5 non fanno ululare dalla gioia ma se si dovessero mai accoppiare con quel risultatino esatto... Quel cippettino crescerebbe a dismisura.





Georgia-Macedonia del Nord risultato esatto 1-1 (quota 6,00)



Irlanda del Nord-Slovacchia under 2,5 (1,48)



Serbia-Scozia under 2,5 (1,57)





Il terno vale 13,9 volte la posta