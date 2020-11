Esagero. Mi ha dato lo spunto la bolla presa da un amico di questa rubrica, dalle difficoltà. E un terno a questa quota è assolutamente difficilissimo, vale un cippino di straforo. Ma è sicuramente divertente.Continuo a vedere le partite dei friulani e giocano sempre almeno all'altezza di chi hanno di fronte. Finora hanno raccolto molto meno di quanto seminato. Ma sanno come giocarsela. Contro i verdi di De Zerbi è supertosta perchè l'avversario è secondo e reduce dal blitz napoletano. Ho grande fiducia nella quota gol/over 2,5. E non è assolutamente necessario che tutto si sblocchi subito, con il Sassuolo in campo i varchi si aprono. Visto quante occasioni ha sprecato il Napoli?. Credo che sia complicatissimo vedere un precedente così strano in qualche altra partita che si giochi nel mondo: negli ultimi sei scontri diretti ufficiali c'è stato sempre un calcio di rigore! Incredibbbbbbbile con tutte quelle b! La quota non è troppo bassa, la si può inserire, perchè no?. I padroni di casa hanno cominciato alla grande, dieci punti con tre successi e solo due sconfitte; gli ospiti tutto il contrario, quattro sconfitte con due partite giocate più dei rivali. Leggendo qui la vittoria interna sarebbe già molto alta. Ma c'è di più. E cioè: nelle ultime cinque gare dell'una e dell'altra il segno alla fine del primo tempo è rimasto quello! Nel caso l'1 primo tempo/1 finale è a 6: ce lo vogliamo far ripetere?