, semifinale in campo neutro, partita secca. Trasi giocherà a Leiria. Ovvio favorito il Benfica con una quotarella che non giocheresti nemmeno con i soldi loro. Anche perchè le star sono state convocate dalle rispettive nazionali e quindi Otamendi, Everton e Darwin Nunez se la vedranno dalla televisione. Un ammasso di giocatori fuori anche dai titolari del Boavista. Niente di più facile che venga fuori un match di quelli al rallentatore, con titic titoc di qua e titic titoc di là. Semifinale in partita secca è probabile che venga decisa da un episodio. E allora andiamo anche in noi in caccia di un episodio che possa però verificarsi nel secondo tempo, dopo un primo probabilmente addormentato. Ed allora potrebbe essere il parziale/finale X/1 a portarci dalla parte giusta dell'altalena. A 3,95 può essere un tentativo da farsi.a. I padroni di casa vogliono vincere per installarsi al terzo posto nella scia di un Fulham che va ad altre velocità, almeno per il momento. E la forma è quella giusta, visto che i dodici punti totalizzati nelle ultime cinque sono all'altezza delle due migliori, compreso il sunnominato Fulham. E i gallesi dello Swansea? Si sono svegliati soltanto nelle ultime due, pareggiando con l'Huddersfield e vincendo col Preston. Sempre un gollettino a fissare prima il pareggio e poi la vittoria (1-1 e 1-0). Gli ultimi tre scontri diretti hanno partorito tre under quando non addirittura underoni (due volte su tre). Ci si va di nuovo, dalla stessa parte. La quota non è troppo bassa, quindi lo consente.L'ambo vale 6,91 volte la posta