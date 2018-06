Altri due ottavi di finale in programma. Dopo il giorno di sosta si procede come sui Rollercoaster. Che poi sarebbero le montagne russe. A proposito, alle 16 ecco Spagna-Russia. Golovin e quei soci che non ti aspettavi vanno a misurare la febbre all'armata di Hierro. Ora si comincerà davvero a capire: 1) se il cambio con Lopetegui ha lasciato le cose come erano; 2) se i padroni di casa oltre ad aver fatto le cose perbene negli stadi e per le strade hanno costruito una nazionale che compete con quelle pesanti. Io non ci credo. Alla numero 2, intendo.

Alle 20 ecco Croazia-Danimarca. La nazionale che sembra diventata l'avversaria più tosta per il Brasile contro i rossi nordici, che si sono presi il passaggio agli ottavi con il furto con scasso ai danni del Perù, nella prima. Su quello che finora si è potuto scorgere e ammirare c'è poco match. Rakitic. Modric e Brozovic contro il prode compagno di squadra dell'uragano Kane (nel Tottenham), l'ottimo Eriksen che tifa Roma. Ma a calcio nessuno fa a schiaffi contro tutti, pena il tornare a casa bello gonfio. Se non cadono meteoriti o vedete volare ippogrifi, il risultato è uno. E l'ambo del giorno non sarà una gran cosa in quanto a quote ma ad andargli contro ci vuole fegato (senza cipolline) e soldi da buttare.

GIOCANDO I MONDIALI

Spagna-Russia 1 (quota 1.61)

Croazia-Danimarca 1 (1.90)

L'ambo vale 3.05 volte la posta



