Ritorno dello spareggio Bundesliga tra Kiel e Wolfsburg, 1-3 all'andata. I padroni di casa, visto l'attacco che si ritrovano, quasi certamente segneranno anche qui. Ma basterà? I tre gol fatti all'andata parlano della superiore categoria del Wofsburg e forse anche della difesa del Kiel. Anche per questo per me è possibile un bell'over 3.5, proprio come è successo qualche giorno fa.



Liga2, una partita questo lunedì. Lugo-Huesca, la classifica parla piuttosto chiaramente perchè no? Padroni di casa lontanucci anzicheno dalla zona playoff, Huesca a un punto dal Vallecano capoclassifica e con la muta urlante del Gijon quattro punti dietro. La quota del 2 sembra succulenta. Anche perchè i signorini restano su due vittorie per 4-2 in trasferta.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Kiel-Wolfsburg over 3.5 (quota 3.15)



Lugo-Huesca 2 (1.95)



L'ambo vale 6.14 volte la posta



@calcioepepe