Emirates Stadium, Londra. Palcoscenico perfetto perché si giochi l'amichevole Brasile-Uruguay. I numeri di queste due nazionali ci portano alla strada maestra. Nelle ultime nove sfide solo un under 2,5 e ben otto gli over 2,5. Anche se quando il Brasile si trova a giocare in quello stadio le reti non fioccano, accendiamo l'over.

Nations League di classe con Olanda-Francia, i Campioni del Mondo attesi da orange completamente trasformati, basti pensare a come abbiano squartato i tedeschi pochi giorni fa. Dovrebbero quindi essere entrambe in grado di andare a rete, cosa che fa capire benissimo anche l'1,61.

Slovacchia-Ucraina invece è altra musica. Con il maxi-punteggio acquisito in classifica, i gialli di Sheva potrebbero anche cercare di schiacciare un sonnellino in mezzo al campo. Al contrario, gli slovacchi non ne hanno proprio voglia. La quota? Passabile.

I CONSIGLI DEL VENERDI'



Brasile-Uruguay over 2,5 (quota 1,95)

Olanda-Francia gol (1,61)

Slovacchia-Ucraina 1 (2,40)

Il terno vale 7,53 volte la posta