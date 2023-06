Se oggi vincessero Spezia, Bari e Italia Under 20... Pochi giorni più tardi dovrebbero cominciare a girare il film. Certo, perchè no? Nei liguri che andranno allo spareggio per la salvezza contro il Verona giocherà Salvatore Esposito, nei pugliesi che andranno al ritorno dello spareggio per la Serie A giocherà Sebastiano Esposito, negli azzurri che andranno alla finale per il Mondiale under 20 giocherà Francesco Pio Esposito. Tre fratelli! Niente film? Sarebbe impossibile.



Il primo ha giocato centrale di centrocampo contro la Roma dall'inizio venendo sostituito da Shomurodov al 92', un cartellino giallo; il secondo ha giocato attaccante facendo coppia con Cheddira contro il Cagliari venendo sostituito da Folorunsho al 73'; il terzo ha giocato attaccante in coppia con Ambrosino contro la Corea del Sud venendo sostituito da Montevago all'82'. Per squalifica salteranno lo spareggio gli spezzini Amian e Gyasi.



In Spezia-Verona (campo neutro di Reggio Emilia) non ci sarebbero tempi supplementari, in caso i parità si andrebbe direttamente ai calci di rigore; a Bari i padroni di casa andrebbero in Serie A direttamente con vittoria o pareggio; nello stadio "Diego Armando Maradona" di La Plata finale del Mondiale Under 20 con supplementari e rigori.





Spezia-Verona 1 (quota 2,90)

Bari-Cagliari 1 (2,55)

Uruguay-Italia 2 (2,60)



Terno da 19,2 volte la posta





PS Ovviamente è un giochino, si può fare da pochi euro.