: un gran peccato ieri, eravamo vicini a un ternaccione bello bello bello.Oggi il gioco è un di più, tra colombe, uova e regalini. Ah, una cosa che vi dovevo: mi aspetto una bella botta da qualcuno di voi, sento che sta per arrivare per cui fateci attenzione e leggetele bene quelle sopra o sotto la vostra, potrebbe essere lì il suggerimento buono.L'avversario è ilche, guarda un po' tu, è proprio quello che in casa ha fatto gli stessi punti delle merengues -, il dispendio di energie in una delle più belle partite della stagione è stato mostruoso. Secondo me, se il Siviglia non si accontenta e non vedo perché dovrebbe farlo, questa la vince., non credo proprio che vada con tutti i titolari, sarebbe un harakiri.Ilfuori dalle Coppe forse aspettava proprio questo rivale, ilper mostrare quanti giocatori veri ha ancora nelle sue fila. E' vero, Payet e gli altri suoi compagni sono squadra che in trasferta ne prende pochi ma siete sicuri che la faccenda succeda anche stasera?appena passato e la semifinale da disputare.Seconda semifinale diche scoprire chi andrà a sfidare il Liverpool e provare ad alzare la Coppa.sotto tutti i punti di vista e l'unico vero trofeo che il Crystal Palace potrebbe mettere in bacheca, in tutta la sua storia. I ragazzi di Vieira quando vanno non sono gente qualunque, hanno battuto 3-0 Antonio Conte e Kane, hanno vinto e pareggiato con City e Arsenal (in Premier). Ma il Chelsea ha ancore le narici dilatate per aver buttato via quello che era possibile al Bernabeu e, se starà in piedi (discorso di cui sopra relativo a Modric e company) farà il fuoco e le fiamme.Per l'una e per l'altra. E un altro over panciuto. Non giocherà Conor, in prestito al Crystal provenienza Chelsea. Bloccato come fosse uno dei coach di The Voice.Siviglia-Real Madrid 1 (quota 2,80)Psg-Marsiglia 1/1 parziale/finale (1,85)Chelsea-Crystal Palace gol/over 2,5 (2,29)