Bundesliga 2, si parte. E non è una partenza qualsiasi, basta leggere le due squadre che si troveranno a festeggiare la prima giornata di torneo. L'una è lo Schalke, appena inabissatosi dalla Bundesliga 1 avendo passato di tutto, alla Venltins Arena di Gelsenkirchen c'è da cambiare musica a ogni nota. La squadra è stata ritoccata come doveva, le amichevoli sembrano incanalate nel senso giusto, si è pareggiata quella contro lo Shakhtar, la stessa cosa contro lo Zenit, si è vinta quella col Vitesse. Insomma, lo Schalke è una squadra, senza sottolineare che attacca la prima giornata da favorita o quasi.



L'Amburgo non è poco, anzi. Non viene dalla Bundes ma nel precampionato ha saputo mettere in mostra un buon modo di stare in campo difendendosi nel modo migliore senza trascurare di andare a segno. Tre vittorie (contro Basilea, Silkeborg e Innsbruck) più il pareggio con l'Augsburg.



Questa prima giornata mette di fronte due certezze o giù di lì, che possono - anzi debbono - cominciare a darci risposte di un certo senso. Lo Schalke ha una bella quota da scaldare sul piatto, l'1 primo tempo/1 secondo tempo si avvicina al 4 contro 1. Prosit.



Schalke-Amburgo 1/1 (3,88)