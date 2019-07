E' il giovedì dell'Europa League, il Toro può giocarla con le infradito perché il 3-0 dell'andata ha risolto ogni problema. Qui si rischia una serata di poco conto ma quando le partite sono sui 180' quello che conta è la qualificazione.



Mi oriento su un terno strano, tre partite giocatissime sui mercati che contano. Per esempio, Gzira-Ventspils 1: è praticamente un'amichevole visto lo 0-4 dell'andata. Ma i soldi stanno andando tutti in una direzione.



Linfield-Torshavn è altra cosa, il 2-2 dell'andata costringe quasi certamente gli ospiti a vincere. E il mercato li sorregge con il vento nelle vele.



Terzo match Sheriff-Partizani, i padroni di casa arrivano dall'1-0 rimediato a Tirana e possono ripetersi, anche tranquillamente visto come gira la grana.



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Gzira-Ventspils 1 (quota 2,00)



Linfield-Torshavn 2 (3,35)



Sheriff Tiraspol-Partizani 1 (1,44)



Il terno vale 9,64 volte la posta