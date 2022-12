Oggi breve breve breve. Perchè la finale di Qatar2022 ci ha tolto ogni residua forza. E non c'era l'Italia in campo, una partita cosi' avevo avuto la fortuna di viverla in tv nel 1970, era Italia-Germania 4-3, ci avrebbero giustamente fatto i film, i libri, le canzoni, i piatti in cucina, tutto.



Si torna a stadi molto più piccoli (e sereni?) dove sono in ballo i tre punti e non le coppe. Per esempio Perugia-Venezia di Serie B. I lagunari hanno preso il via e sono tornati a riveder le stelle con Vanoli in panchina, gli umbri debbono dare una botta forte alla classifica per evitare di sprofondare sempre più. Ecco perchè il gol/over non mi stupirebbe affatto, il Venezia ha preso a fare gol e il Perugia non può più stare a braccia conserte.



In Serie C sembra proprio l'esatto contrario tra Cerignola e Juve Stabia. Qui le reti potrebbero farsi desiderare a lungo, al limite sono i campani quelli che possono fare male all'avversario. La combo esterna agganciata all'under la vedo bene.



Championship all'inglese con il Wigan che dovrà fare il salto della morte per salvarsi in questa e alla fine del torneo. Lo Sheffield United è tutto da un'altra parte della classifica, in quella dove si sente forte l'odore di promozione.





Perugia-Venezia gol/over (quota 2,45)

Cerignola-Juve Stabia X2/under (2,15)

Wigan-Sheffield United 2 (1,92)







Terno da 10,1 volte la posta