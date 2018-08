Salute amici. Siamo alla prima SFIDA A MISTERPALMIERI della stagione. Con un cambio decisivo. Questa volta la prima pagina con dettagli che vi andrà di fornirci voi stessi sarà tutta per chi avrà inviato la proposta vincente più ricca. Quindi non c'è un minimo da raggiungere ma un banco da far saltare.

Evitate soprattutto di finire in campionati che scoraggiano il lettore a copiarvi. Ultima cosa: da questa stagione sarà risposto solo a chi propone e discute consigli. Chi scrive solo per discutere e fare casino, per sollevare polveroni che sono assoluta prerogativa dei troll resterà da solo (suggerimento anche a voi, alle provocazioni non rispondete...)

Ora per la prima SFIDA c'è da inventarsi un colpo. E io ci provo.

Torino-Roma non avrà più Alisson e in più un Belotti ritrovato, un gol che pare facile. Sassuolo-Inter riporta a successi e grandissimi numeri, qui poi c'è De Zerbi che è uomo che se la gioca, 2/over 2.5. Inghilterra con la sorpresa a metà: il Burnley è passato in Europa ma facendosi un mazzo così nei supplementari, il Watford è la mangusta del giorno, doppia esterna. City-Huddersfield è handicap semplice nonostante De Bruyne se la guardi da una poltrona.

Ora la Spagna. Che apre con Eibar-Huesca, sembra il classico match fondato sulla forza interna dei primi. Vallecano-Siviglia e Real Madrid-Getafe per me partono da un dogma (se sarà da cambiare in corsa vedremo...). Siviglia e Real Madrid mi sembrano i prototipi di "segno ma ne prendo". Over 2.5 come fosse acqua di sorgente. Per arrivare a una quota che fa sorridere e di gusto. Panno nero per il banco? Prima SFIDA, andiamo a chiamare all-in.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Torino-Roma gol (quota 1.57)

Sassuolo-Inter 2/over 2.5 (2.55)

Burnley-Watford X2 (1.60)

Manchester City-Huddersfield 1/handicap (1.25)

Eibar-Huesca 1 (1.73)

Vallecano-Siviglia over 2.5 (1.70)

Real Madrid-Getafe over 2.5 (1.43)



La settina vale 33,6 volte la posta escluso il bonus (!)



@calcioepepe