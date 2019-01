Oggi ci si diverte con poco, attaccando e difendendosi allo stesso tempo. Nel Regno Unito ecco i trentaduesimi di FA Cup, con partita secca e ripetizione in caso di pareggio. Ho scelto quattro gare difficili che, chi vuole, potrà giocarsi in singola. Evitando, questo è chiaro, di fare una quaterna che verrebbe una cifra da Star Wars e che è assolutamente inutile anche sognare.



Occhio che le sfide cominciano alle 13,30 per cui chi fosse dell'idea deve muoversi per tempo. Sono tre pareggi e una stratosferica vittoria esterna, quella del Birmingham in casa del West Ham. Ma la FA Cup ci ha insegnato negli anni a fare l'urlo.

Vediamo se e quante se ne prendono. Ne basta una per non farsi male. Avsalut..



I CONSIGLI PER SABATO:



West Ham-Birmingham 2 (quota 7,50)



Bournemouth-Brighton X (3,50)



Sheffield W.-Luton X (3,50)



Gillingham-Cardiff X (3,80)



N.B. Sono QUATTRO SINGOLE!!!! Le prime tre cominciano alle 13,30, l'ultima alle 16.