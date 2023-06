Avevo deciso di passare la mano oggi e domani, ma alla fine un ternettuolo in questa giornatiella l'ho pescato. Ed è fatto di tutti gol. Debbo subito dirvi che la scelta riguardante domani non cambierà. Dopo quella assurda sconfitta con la Francia Under 21 sarebbe impossibile mandar giù un biscottone tra la Svizzera e i franzosi che ci aprirebbe la porta di ritorno. Ecco perché domani si guarda, a orecchie tappate e stop.



Oggi tutti gol tra Europeo Under 21, Champions League (preliminari) e campionato finlandese. Con non più di qualche spicciolo, per chi si fidasse. In tutte e tre le partite c'è la possibilità del gol, almeno a quel che mi pare. Ma questa è una ventiquattro ore di passaggio, è domani che sono in palio i punti veri tra il lusco e il brusco.





Portogallo Under 21-Belgio Under 21 gol (quota 1,57)



Atletica Escaldes-Buducnost gol (1,67)



Inter Turku-Ilves gol (1,71)





Terno da 4,48 volte la posta.