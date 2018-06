Niente da dire, il menu ci invita a scegliere Amichevoli Pre-Mondiali. Anche questo venerdì, Al dente, mi raccomando. La più intensa è senza dubbio Polonia-Cile, pur se i sudamericani in Russia non andranno. Ma i polacchi sì. Il ranking Fifa li dà nell'ordine, decimi e noni. Il Cile ha appena battuto la Serbia, qui il pareggio non lo vedrebbe male, per niente.



Le altre due che prendo in considerazione sono Croazia-Senegal e Svizzera-Giappone. Tutte e quattro in rintocchi pre-mondiali. E quindi il piedino lo tireranno indietro, come è normale che sia. Nella prima i gol dovrebbero farsi aspettare più che nella seconda. Almeno questa è la strada da intraprendere. Prosit.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Polonia-Cile X (quota 3.47)



Croazia-Senegal under 2.5 (1.55)



Svizzera-Giappone gol (2.17)



Il terno vale 11.6 volte la posta



@calcioepepe