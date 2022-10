Sembra molto interessante la serata. A partire da Cioffi che incontra la sua ex Udinese. Che al momento è un vero carrarmato. E che vincendo anche questa finirebbe un punto sotto Napoli e Atalanta. Non so se mi spiego. Monza-Fiorentina-Roma-Sassuolo e Inter sono state messe al muro nelle ultime cinque dai bianconeri di Sottil e Marino. Se rivedremo anche stasera la stessa Udinese non so come farà il Verona a sottrarsi dalle grinfie di quella che è una delle migliori squadre del momento.



Leicester-Nottingham cattura l'attenzione anche se sono ultima e penultima. In Premier League. E stanno perdendo come se quella fosse la loro unica cosa da fare. Il Leicester potrebbe agganciare i rivali battendoli. Perchè no? Anzi, con l'1/1 primo tempo/finale ci starebbe una gran bella quota.



Nella Liga un'altra partita copia-carbone. Intesa come 1/1 primo tempo/finale. L'Elche ultima in classifica dovrebbe tirarsi su non si sa come contro il Vallecano. Che vive un momentaccio ma è decisamente migliore.



Terno da oltre quindici contro uno. Fa paura o no?



Verona-Udinese 2 (quota 2,35)



Leicester-Nottingham 1/1 primo tempo/finale (2,60)



Vallecano-Elche 1/1 primo tempo/finale (2,55)





Terno da 15,5 volte la posta