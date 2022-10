L'unico quotone che mi sentirei di provare e di suggerire è nel match-clou di Serie B, quello tra Genoa e Cagliari. Se si guarda agli ultimi precedenti non ci si crede, siamo a cinque su cinque, tutti spostati a favore dei liguri, nemmeno un ghello che sia uno per i sardi che hanno preso una reppa che dire in salita è poco. Perlamordiddio, tutte vittorie striminzite, nemmeno una che si porti dietro due o più gol di vantaggio ma vuole dire poco. Si viene da due successi consecutivi per il Genoa, che si è insediato al quarto posto un punto sotto il triumvirato di testa, si viene da due sconfitte di fila per il Cagliari, retrocesso fino al nono posto. E il quotone? Un tentativo ben fatto può diventarlo quello dell'1/1 parziale/finale, chi mi ama mi segua.



Non c'è crema in Ligue 1 oppure in Liga, si va su acque che potrebbero rivelarsi sicure nel campo dell'under e dell'over. Tra Lione e Tolosa il numero delle reti finora segnate (e subite) da entrambe ci prende per mano conducendoci al giardinetto dell'over, ovviamente il 2,5. Tra Osasuna, squadra che ha saputo frenare il Real Madrid pochi giorni fa al Santiago Bernabeu, e il Valencia siamo su declivi completamente all'opposto. Sulle grandi e assolate praterie dell'under, ovviamente il 2,5.



LA SCOMMESSA



Genoa-Cagliari 1/1 parziale/finale (quota 2,85)



Lione-Tolosa over (1,45)



Osasuna-Valencia under (1,65)



Terno da 6,81 volte la posta