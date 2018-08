Penultima serata di qualificazioni ai gruppi di Champions League. Tre incontri-scontri dove forse ancora nulla è compromesso. Persino per la Dinamo Kiev, tenuta in vita dal gol in trasferta segnato ad Amsterdam contro l'Ajax, comunque vincente per 3-1. Gli ucraini dovrebbero cercare di vincere per 2-0 o più, mi sembra decisamente più probabile l'opzione gol dalla quale si può partire.



All'andata ho visto Dinamo Zagabria-Young Boys e nel secondo tempo i croati hanno avuto svariate chances di vincerla. Visto che l'1-1 dell'andata costringe gli svizzeri a segnare per mettere in difficoltà i padroni di casa, vedo pericolosissime le loro ripartenze in campo aperto. E poi, dicendola tutta, i Giovani Ragazzi non li vedo così strapotenti...



Terza ed ultima Aek-Mol Vidi. Ungheresi disperati e obbligati a vincere dopo la sconfitta interna (1-2). La forma dei greci potrebbe anche chiuderla presto.





I CONSIGLI PER MARTEDI':



Dinamo Kiev-Ajax gol (quota 1.61)

Dinamo Zagabria-Young Boys 1 (2.40)

Aek-Mol Vidi 1 (1.60)



Il terno vale 6.18 volte la posta



