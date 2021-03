Diventa sempre più difficile perchè in tempi di CovidSoprattutto se parliamo di organici non ad altissimo livello, nei quali i rincalzi (o co-titolari) abbondino. E in questo venerdì le squadre davvero forti si vedono con il lanternino.Comincio con la. Dove c'è la quota più interessante della sera. Si gioca il "derby di", quello con il, squadra che ha una caratteristica principale. Ovvero quella di fare gol nel primo tempo - quando impegnata fuori casa - come se la partita stesse per finire. Infatti il Sottomarino Giallo ha totalizzato poco meno dell'ottantasette per cento delle sue segnature in trasferta durante i primi quarantacinque minuti: un numero non alto, di più. Visto che il Valencia vince questa sfida interna dal 2017, ci si prova con furore. E a quota più che succosa.Ultima e penultima,, faccia a faccia in Bundesliga. Qui c'è poco da studiarsi, le due subiscono più che segnare. E hanno poco da difendere. In un match che ha queste caratteristiche vedere uscire l'under significherebbe che le due squadre si sono sdraiate in mezzo al campo facendo passare il tempo. Perchè lo ripeto: qui c'è ben poco da difendere. Quasi nulla. A maggior ragione essendo il Mainz un punto sotto a Bielefeld ed Hertha, si deve vincere e non giocarsela a carte.La squadra più forte scende in campo nella Primeira Liga portoghese. Loattende in casa il, settimo in graduatoria ma comunque lontano dalle posizioni europee. La quota della capolista è quella che è, queste non sono certo partite per far riavvicinare Braga e Porto che ormai sembrano far parte di una volata a tre col Benfica. E non pensare a un titolo che non si acchiappa più. Nemmeno in motocicletta.Quaterna con la Bundesliga 2 e una partita non male,. Alla Benteler Arena si presentano due rivali in cerca di punti vitali (soprattutto gli ospiti che lottano nei bassifondi). Un successo e due pareggi per il Paderborn, una vittoria e solo sconfitte nelle ultime quattro partite per il Darmstadt. L'ultimo scontro diretto in questo stadio fini' 6-2, era il 23 dicembre 2018. Forse con la quota della vittoria interna sopra la pari hanno un pochino esagerato.Valencia-Villarreal 2 primo tempo (2,72)Schalke-Mainz over 2,5 (1,93)Sporting Lisbona-Santa Clara 1 (1,45)Paderborn-Darmstadt 1 (2,05)