Oggi faccio qualcosa che mai ho fatto in tutti questi anni. E cioèStrano no? Chissà che non porti bene!sembra la classica fucina di gol. La capolista ha giocato senza tirar fuori la lingua in Europa, Raspadori è un ex pericolosissimo (che giochi dall'inizio o che subentri), gli ultimi tre testa a testa hanno portato sul tavolo l'over 3,5 che potremmo ritrovare nell'occasione. La quota non mi pate da lasciare per strada, proprio per niente.Stesso fil-rouge per ilche in settimana si è divertito contro il Maccabi Haifa e in Ligue 1 si troverà di fronte ilper un parziale/finale 1/1 che non avrà questa gran quota ma ci arrotonda la cinquinozza (e ci regalerebbe anche il bonus!).Tutta Inghilterra per le altre tre, a cominciare dal match dell'ora di pranzo tra. Haaland si è più che riposato saltando la sfida con i suoi ex compagni del Borussia Dortmund e non c'è dubbio che possa far male male malissimo a Vardy e compagnia cantante. Le restanti sono Bournemouth-Tottenham e Brentford-Wolverhampton. Nel caso della prima troveremo un Antonio Conte inferocito per quel che gli è successo a partita finita in Europa (gol vincente di Kane annullato col Var). In quello della seconda quattro delle ultime cinque del Brentford sono state no-gol esattamente come quelle dei rivali, volete vedere che ci troviamo di fronte ad un 1-1?Napoli-Sassuolo over 3,5 (quota 2,15)PSG-Troyes parziale/finale 1/1 (1,37)Leicester-Manchester City over 3,5 (2,10)Bournemouth-Tottenham gol (1,80)Brentford-Wolverhampton gol (1,75)