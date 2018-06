Ecco il menu del venerdì: ore 14 Brasile-Costa Rica; ore 17 Nigeria-Islanda; ore 20 Serbia-Svizzera.

Viene un terno di fuoco. Parte con il Brasile, i favoriti non possono più mettersi a fare i numeri in mezzo al campo, Neymar (ammesso che la caviglia gli dia via libera) non può giocare una sua partita personale contro i fantasmi pena il restare a guardare le altre che se ne vanno. E Costa Rica, tolto Navas, non è quello che ci fece lucidare le pupille.



Prosegue con l'Islanda, che finchè è rimasta in piedi si è messa di traverso contro l'Argentina. Poi è finita la benza e ci ha pensato il portiere. La Nigeria? Sembra nè carne nè pesce. Se non rinasce dalla spuma delle onde, è fuori.



Si chiude con Serbia-Svizzera, che ancora si stanno lisciando un debutto finito come sognavano. Questa potrebbe andare nel farsi meno male possibile, salendo gli slavi a 4 punti e gli svizzeri a 2. Con un pareggiotto d'oro. Per loro e per noi.



GIOCANDO I MONDIALI



Brasile-Costa Rica 1 (quota 1.22)



Nigeria-Islanda 2 (2.75)



Serbia-Svizzera X (3.10)



Il terno vale 10.4 volte la posta



