Presenze e assenze, oggi i numeri decidono per me. Vedremo con quale effetto. Si gioca in Serie A e nella Liga. Match tra i più divertenti che si possa ordinare a tavola dovrebbe essere Verona-Empoli. Tudor e Andreazzoli fanno giocare spuma di calcio, se non volete calare mai la palpebra ci sono questi due. Che stanno facendo una stagione da pazzi.



Ora, per quanto riguarda il betting, ecco il titolo: sono quindici delle più recenti gare dei veneti in cui tutte e due le squadre sono riuscite a segnare! Ovviamente non si parla soltanto del Tudor in questione, non sono sempre c'era lui in campo. Ma la media di cui ho appena detto è stratosferica, il gol la fa da padrone.



Fino a qui ho parlato di presenza, adesso mi sposto sull'assenza. Di un pareggio nello stadio de Vallecas, a Madrid, nelle occasioni in cui il Vallecano riceve il Maiorca. Ebbene sono ben venti anni venti che Rayo Vallecano-Maiorca non finisce in un pareggio, esattamente da quel 2-2. La curiosità si acuisce se vediamo che gli ospiti si presenteranno stasera arrivando da quattro pareggi!



Verona-Empoli gol (quota 1,55)

Rayo Vallecano-Maiorca X (3,30)



L'ambo vale 5,11 volte la posta