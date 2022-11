Mondiali. Ne lascio per strada una delle tre, la più interessante sulla carta, quella tra Senegal e Olanda. Mi piaceva il 2 ma non a quella poverissima quota se pensate che la Nazionale africana non ha mai perso con una europea. Forse è arrivato il giorno giusto anche perchè non ci sarà Manè, per tutta la manifestazione. Ma ripeto, a quella quota gli olandesi se li giochino loro.



Sono giorni che nell'orecchio ho il risultato esatto di Inghilterra-Iran, partita che si è fatta sempre più bollente con quello che sta succedendo nella repubblica islamica affacciata sul Golfo Persico. Possiamo tutti pensare a una sfida chiusa, con gli uomini di Queiroz a difendere il fortino e quelli di Southgate ad attaccarlo con arco e frecce. Ma è difficile prevedere un risultato larghissimo, l'1-0 o meglio ancora il 2-0 a favore di Kane&company potrebbe starci.



Stati Uniti-Galles intavola la quota del giorno. Le due non possono perdere questa perchè poi ne avranno una difficile (gli inglesi) e una più possibile (l'Iran). E' per questo che chi la butta via oggi si macchia di una colpa grave, tutto il contrario se la si pareggia. E le due non sono proprio cosi' diverse. Guarda un po', a novembre di due anni fa fini' 0-0 in amichevole.





Inghilterra-Iran risultato esatto 2-0 (5,00)



Stati Uniti-Galles X (3,10)









Ambo da 15,5 volte la posta