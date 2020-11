Spazio alla tecnica e ai gol decisivi nella sesta giornata di Serie A: nell’ultimo turno di campionato sono stati ben sette i giocatori che hanno sviluppato un Indice di Efficienza Tecnica superiore alla soglia dei Top Player (95%): Lautori di due doppiette per Atalanta e Bologna (96%), e poi Ibrahimovic, Dzeko, Koulibaly e Joao Pedro (95%).Luis Muriel e Musa Barrow, due jolly in attacco per l’Atalanta di Gasperini e il Bologna di Mihajlovic. Il duo offensivo Colombia-Gambia nel campionato in corso funziona a meraviglia per le rispettive formazioni. Il bomber nerazzurro, che ha segnato quattro gol e fornito un assist nelle ultime cinque gare di campionato, è in splendida forma eMuriel mantiene sempre ad un livello alto la peculiarità che da sempre lo contraddistingue in mezzo al campo: la capacità di accelerare la manovra (aggressività offensiva 97%) combinata all’efficienza nei movimenti (95%); due fattori che risultano decisivi nella creazione degli spazi giusti per agevolare le giocate dei compagni. Unica nota stonata del suo repertorio è l’83% nel K-Pass, che richiede maggiore lavoro sulla proprietà di palleggio. In casa rossoblù invece guadagna sempre più fiducia Musa Barrow: nell’ultimo turno di campionato il classe ’98 ex Atalanta ha realizzato la sua seconda doppietta in Serie A (entrambe siglate nell'anno solare 2020) eAnche la forma dell’attaccante degli emiliani non è una sorpresa: l’Indice di Efficienza Fisica al 92% raggiunge addirittura il picco del 94% nelle azioni ad alta accelerazione. Il 21enne è sempre più efficace nello scacchiere di Mihajlovic anche tatticamente (K-Movement 92%), ma per raggiungere gli standard degli attaccanti più performanti del torneo dovrà migliorare ancora sotto l’aspetto tecnico (K-Pass 88%) e nelle scelte di gioco (K-Solution 90%).SASSUOLO - Dopo le prime sei giornate di Serie A, senza dubbio il ruolo di rivelazione spetta al Sassuolo di De Zerbi, che grazie al successo 2-0 in casa del Napoli (nonostante le assenze pesanti di Caputo e Berardi) ha centrato la sua migliore partenza nella massima competizione con 14 punti realizzati a questo punto del torneo. Lbasato sull’ottima proprietà di palleggio (fase di gioco in cui emergono Locatelli e Lopez, rispettivamente 98% e 94% nel K-Pass) e sull’aggressività offensiva (dove gli stessi Locatelli e Lopez, insieme a Rogerio e Boga, fanno registrare valori superiori al 92%, soglia di sbarramento per i Top Serie A).. In casa del coriaceo Napoli, gli undici di De Zerbi si sono mostrati compatti, reattivi ed efficienti negli 1vs1, in cui hanno brillato su tutti Boga (97%) e Rogerio (92%).