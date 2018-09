Si scoprono le trincee dell'Europa League e la partita più particolare, interessante e speciale di questo turno non può non essere Salisburgo-Lipsia, rappresentanti a loro modo di un colosso tra i marchi dello sport ai massimi livelli: la Red Bull. Io parto proprio da questi quattro, cinque, sei gol. Perché l'idea è che queste due formazioni - nell'ultima edizione sono arrivate a semifinali e quarti di finale - vogliano far lucidare gli occhi a chi si metterà alla visione. Da qualsiasi angolo del mondo.



Le nostre dovrebbero avere impegno facile, dovrebbe bastare un quaderno a quadretti. La Lazio contro l'Apollon e il Milan in Lussemburgo. Chiamano due combo fattibilissime, sul numero dei gol da segnarsi.

L'Arsenal piaciuto a Newcastle sabato scorso in Premier League dovrebbe sdrucire in men che non si dica il Vorskla, squadra ucraina che a questo livello non ci può fare nemmeno per scherzo.



La chiusura, sempre una combo fissata su un numero massimo di gol, arriva da Lisbona e dal suo Sporting. Ricordo bene il Qarabag di Champions dell'anno scorso, tolto il maremoto a Stamford Bridge sapeva come difendersi (1-1 in casa dell'Atletico Madrid...). Potrebbe non averlo dimenticato.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Lazio-Apollon 1 under 3.5 (quota 2.10)



Dudelange-Milan 2/over 1.5 (1.22)



Salisburgo-Lipsia over 3.5 (2.46)



Arsenal-Vorskla over 1.5 (1,17)



Sporting-Qarabag 1/under 3.5 (1.95)



La cinquina vale 14,3 volte la posta.



@calcioepepe