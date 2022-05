La difficoltà fatta partita. Vale per entrambe quelle prese in considerazione. Con la prima si va in finale di Champions League,, che è un grande allenatore e un grande uomo. Non credo che davanti ai Sottomariners Gialli che accorreranno allo stadio per festeggiare qualunque sarà il risultato voglia fare una figuraccia. Lasciando di nuovo la pietanza tra le posate degli ospiti. A casa dei quali è stato un mezzo massacro, hanno praticamente concluso in porta soltanto loro. E il 2-0 è stato giusto, normale.E questa se la risparmierebbe volentieri. Pareggio che potrebbe addirittura venir fuori con pochi episodi. Tanto, come ho detto prima,. Con uno stadio in mezzo.Mancano questa e un'altra e il Nottingham è messo meglio come reti, quindi se dovesse alla fine salire sullo stesso gradino dei rivali sarebbe lui a essere promosso. Partita di infinite ansie, più falli e falli laterali che tiri in porta? Possibilissimo.Un microcippino. Ma l'avrete capito da soli. Anche perchè il momento è tosto. Anche ieri sera ci hanno fatto toccare un quotone e i minuti finali ci hanno tolto tutto. E che maniere...L'ambo vale 13,1 volte la posta