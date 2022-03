Una giornata ad inseguimento per le big di Serie A. Si parte col, poie infine il. Tutte e tre per un motivo o per l'altro non se la porteranno da casa. Per niente. Farà la differenza chi gestirà lo sforzo nervoso come e più di quello fisico. La Juventus starà a guardare, per capire se realmente c'è margine, oltre che per riprendersi, anche per riguadagnare terreno. E...E a Cagliari, dove ogni punto vale una gemma. Soprattutto adesso che Monsieur Blessin è riuscito a disincagliare il Genoa portandolo alla prima vittoria. Ma se i punti dei sardi valgono un tesoro, quelli dei rossoneri spingono allo scudetto. E non so se mi spiego. Nelle ultime quattro nell'Isola, sempre due gol vincenti degli ospiti (0-2. 0-2, 1-2) tranne un 1-1. Che il Cagliari firmerebbe col sangue.Perchè senza Brozovic è senza. E qui mi sono spiegato senza dubbio. Inzaghi ci proverà conal posto del Marcelone ma chissà chi lo sa. Nella Viola è chiaro, non c'è più Vlahovic ma c'è sempredell'andata. Che fece giocare ai suoi un primo tempo da squadrone. Poi rientrò tutto nella ripresa. Sono per l'1X/gol perchè si potrà anche vincere ma in certi momenti si subirà. E alla pari si può.La vigilia diha detto chiaramente che si è ben studiato l'avversario friulano e che, anche per questo, è assai preoccupato. L'Udinese diquando la prende dritta come contro Mou ti sdraia nell'area. "Ed è molto fisica, occhio alle palle inattive!" ha aggiunto Lucianone. Stessa scelta dell'Inter, la 1X/gol. Ma a 2,20.Oggi non ci si ferma. Perchè in Ligue 1 ilrischia seriamente di perdere a, visto che potrebbe pesare anche troppo la sfida di Champions contro il Chelsea, costata l'eliminazione. E i gialli di casa, così come il loro tecnico, cercano un successo che negli scontri diretti non arriva da qualche tempo. Se non è questo il giorno giusto, si aspetterà a lungo.Il Monza non può che regalare al suo entourage i tre punti del successo con il Crotone. Chi legge le cronache mondane ne conosce bene il motivo. Oggi non può arrivare che la vittoria, da incartare e presentare come un regalo. Da far scartare a chi di dovere. Anche se non credo che il Crotone vorrà limitarsi a fare l'invitato alla cerimonia.Cagliari-Milan 2 (quota 1,65)Inter-Fiorentina 1X/gol (2,00)Napoli-Udinese 1X/gol (2,20)Nantes-Lilla 1X (1,48)Monza-Crotone 1 (1,52)La cinquina vale 16,3 volte la posta escluso bonus