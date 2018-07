Ecco il menu della seconda e ultima giornata dei quarti di finale del Mondiale: ore 16 Svezia-Inghilterra; ore 20 Russia-Croazia.

Finiamola di scherzare, non è il caso. Perchè in questi quarti figurano nazionali che nemmeno il Mago Forest avrebbe saputo prevedere. E altre che invece non sarebbe stato difficile. E quindi, anche se finora è stato il Mondiale Pazzo, non si può non farlo presente.

Cominciando da uno bravo come Harry Kane. La figura superbarbina che l'Inghilterra ha fatto con la Colombia, nonostante sia poi arrivata qui, deve assolutamente far capire che se sei superiore a un avversario devi provare in tutti i modi a farlo vedere. Quel rigoretto dell'Uragano su cui la Perfida stava costruendo la vittoria non valeva un tubo. E infatti il colossale Mina l'ha spento a capocciate. Poi però il dischetto... Qui bisogna mostrare di aver capito la lezione se no si va a casa in autostop. La Svezia ha fatto i miracoli ma basterà giocare da Inghilterra per non farla camminare sulle acque.

Più o meno la falsariga di Russia-Croazia. Con la differenza che, da padroni di casa, i russi si butteranno sotto i treni per la Patria. Ma i croati sono "non più forti" ma "molto più forti" dei russi. Se si mettono a fare il braccio di ferro vincono. E lo sanno. Capirei una partita che si sviluppasse sul massimo equilibrio. Ma anche qui il massimo equlibrio non lo vedo. Basterà che Modric e gli altri mandino a memoria quello che non è andato giusto con la Danimarca. E poi vadano a prendersi il posto più che meritato in semifinale. Tanto Golovin e e soci avranno comunque la loro statua a cavallo.

Svezia-Inghilterra 2 (quota 1.95)

Russia-Croazia 2 (2.25)



L'ambo vale 4.38 volte la posta

