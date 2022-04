Non solo: c'è qualcosa di divertente anche in Serie A, che vi segnalerò in coda. Perchè in cauda venenum...Strano? Per niente. E' così da quando lo conosciamo. Quest'uomo si è attaccato al cuore le tifoserie grazie al suo calcio fatto di reti e divertimento. E se per caso non vinci, esultare per un gol, tanti gol è la cosa più bella che ti può capitare in uno stadio.battuto in casa all'ultima dal Monterosi Tuscia.Al Foggia questa vittoria serve, con questi tre punti supererebbe proprio il Monterosi Tuscia. E comincerebbe a pensare a come poter sognare la Serie B.Credo che sia per forza in discesa.Una rapida occhiata agli ultimi tre scontri diretti attesta che si pareggia con vigore: due 1-1 e uno 0-0.Assolutamente sì.Una segnalazione per chi volesse farsi i fatti di Bologna e Sampdoria, posticipo di serie A. Arnautovic fa gol contro le avversarie liguri come se le aspettasse da una vita (cinque su nove con loro!), Caputo sembra avere un conto aperto contro i felsinei (sei!). Chi volesse divertirsi con i marcatori ha il primo piatto pronto in tavola, basta metterci solo il parmigiano.PS Un saluto a Sinisa, forza e coraggio. Che lui ha sempre avuto.L'ambo vale 8,50 volte la posta