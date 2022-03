il presidente del Foggia Nicola Canonico ha parlato del presente e del futuro: "I ragazzi sono sereni, così come anche il mister. Non c’è un problema Zeman, né societario né economico. Possono capitare periodi in cui con il mister ci sentiamo meno, ma questo significa che va tutto bene. Sto già pensando alla prossima stagione. Abbiamo 14 giocatori sotto contratto a dimostrazione della ferma volontà di investire qui a a Foggia. Le mie dimissioni? Giovedì ci sarà un’assemblea dei soci in cui si ridurrà il CDA da cinque a tre membri, le nostre dimissioni sono un tecnicismo tipico del diritto societario”.