La Bundesliga finora è stato un lungo "andare fuori strada", quelli che hanno vinto dovreste presentarmeli perchè è successo un po' di tutto. Questa volta per esempio c'è solo Friburgo-Bayer Leverkusen. Potrebbe anche uscire un altro 2 ma il padrone di casa è uno di quelli strani assai. E l'ospite quando gira ha una squadra vera vera verissima ma gira quando pare a lui.Vado invece a costruire un altro ambo di pareggi nella Zweite Liga: sarebbe un caso più unico che raro ma ci potrebbe anche stare. E comunque a quelle quote si alza la mano poi si riabbassa e si suona la tromba.I primi sono quelli che pareggiano molto spesso, nessuno ha totalizzato gli X che hanno collezionato loro, ben 12, mica pochi. I secondi, che sono 5 punti dietro, hanno totalizzato un pareggio su 2 gare da quando sono tornati in campo ed è stato il 2-2 in casa contro l'Amburgo. All'andata fu 3-1 per il Furth. L'ennesimo pareggio per i padroni di casa potrebbe spuntare anche se per loro ogni punto è platino, in chiave corsa-promozione.L'unico pareggio sulle tre uscite dal rientro in campo è stato colto in casa della capolista Bielefeld e di questo l'Osnabruck deve andare fiero. Per il Regensburg soltanto pareggi, 3 su 3, in casa contro Norimberga e Kiel, in trasferta con il Sandhausen. All'andata si concluse con uno scoppiettante 3-3 ed è stato l'unico incontro in Zweite Liga dal 2004.