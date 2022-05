Se a qualcuno fosse venuta la balzana iodea di farsi fare la quota della finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow ad inizio stagione, persino nel Regno Unito, padri del Gioco con la maiuscola, gli avrebbero sorriso, chiesto di attendere e poi sarebbero tornati con dei numeroni improbabili. Nessuno al mondo avrebbe potuto pensare che stasera a Siviglia sarebbero arrivate loro due, una contro l'altra. La curiosità più "curiosa" è che proprio Siviglia ma non in questo stadio (il Sanchez Pizjuan) vide, nel 2003, l'ultima squadra scozzese, ma era il Celtic, perdere contro il Porto. Quindi l'ultima scozzese a disputare una finale Uefa l'ha giocata proprio in questa città andalusa (nello stadio de la Cartuja) e l'ha persa. Numeri da starci attenti.I tedeschi invece non giocano una finale europea da 42 anni e questo spiegherebbe il perchè non ci avrebbero riso in faccia ma quasi. A Londra. C'è poi un dato che li fa inorridire. In questa campagna europea il Rangers di Glasgow ha messo via come fossero palline di Natale prima il Borussia Dortmund e poi il Lipsia, due squadroni nonsosemmmmmmispiego. Come finirà è difficile da dirsi ma sono due rivali che predilligono l'offesa alla difesa (ne sa qualcosa il Barcellona eliminato dai tedeschi). Over 2,5 in una finale? Strano, sta salendo ma la quota da 1,90 ci sta.La cosa che renderebbe orgogliosi è che in una stagione da Zerutitoli della Juve, la Coppa potrebbe arrivare stasera, passando di mano in mano agli scozzesi per giungere poi a Ramsey, che la Signora ha concesso in prestito proprio ai Rangers. E che, secondo le parole del suo tecnico, ha dovuto pagare il prezzo agli infortuni ma poi è migliorato molto, negli ultimi tempi. Giocherà? Vincerà? Sarebbe lo sberleffo della Juve a una stagione da cancellarsi. Dall'altra parte c'è Hauge, l'ex milanista norvegese. Chissà.Brescia-Monza è l'andata del playoff, dopo Benevento-Pisa di ieri sera, finito 1-0. Anche qui si andrà con un filo di gas perchè nessuno vuole pensare di uscire subito. Ma il risultato esatto più giocato è proprio quello che piace a me, ovvero l'1-1. Due lombarde contro. Che possono entrambe disputare l'atto finale, quello che spingerebbe alla Serie A.