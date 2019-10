Le strade per andare alla cassa sono a volte incomprensibili. E quelle volte ti regalano le vincite più alte. Se avrete la bontà di leggermi conoscerete la storia di ieri, della multipla soprannominata "MAGNIFICI SETTE" che ha portato alla SPAZIALE VINCITA di 94 contro 1!!!!!!!!!!!!!



Qualche tempo fa il nostro amico di rubrica RAFFAELE FERRI si è messo in testa un'idea: "Unire il pronostico di uno e il pronostico dell'altro per cucinare una torta a più cervelli". L'idea era divertente, di compagnia: creava un gruppo, tutti dentro a quella scommessa, la scommessa "della rubrica" di MISTERPALMIERI. Ovviamente gli ingredienti, quali scegliere tra di noi e quali pronostici tra quelli da noi inviati sarebbe stato tutto in mano a Raff.



E così è stato ieri. Quasi il novanta per cento era fuori dopo le partite delle 19, Parma-Verona e Alaves-Atletico Madrid. Era in piedi la settina di scorta, con la 1X-2 integrale della sfida di Serie A. E così... I sette pronostici vincenti li leggerete qui sotto, tra parentesi chi li aveva postati. L'esperienza, il talento, la fortuna di metterli insieme e di farne una SUPERGIOCATA VINCENTE è stata tutta di RAFFAELE. E così, quando pensi di non essere più in gioco fin da subito, a fine partite arriva il colpo a 94/1!



I nick dei "magnifici sette: PISDIAZ, EMACAME, RED, LUANO, EDO77, MISTERPALMIERI E FERRI RAFFAELE. Il "velenosissimo" sistema genera due colonne: l'1X del Parma avrebbe fruttato una quota poco sotto al 50 contro 1 ma ha vinto il Verona e allora si è saliti a NOVANTAQUATTROOOOOOOOOO!



Ecco i sette pronostici:



CITTADELLA (PISDIAZ)



PISA (EMACAME)



OXFORD GOL (RED)



EMPOLI 1X OVER 1,5 (LUANO)



BROMLEY 1X OVER 1,5 (EDO77)



BRESCIA X2 MULTIGOL 1/3 (MISTERPALMIERI)



PARMA 1X-2 INTEGRALE (FERRI RAFFAELE)







Il momento superfortunatissimo di CM continua...