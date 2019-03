Francesco Coco, ex terzino di Milan, Inter e Barcellona, parla del suo passato a Gianlucadimarzio.com, tra campo e fuori campo. In primis, ovviamente, il suo passato in rossonero, nel club in cui è cresciuto: "La vittoria con gol a Barcellona? Mi riuscì tutto, ma forse quell’anno giocai anche partite migliori. Mi sentivo uno della famiglia. Ero l’ultimo prodotto delle giovanili dopo Albertini a giocare regolarmente in prima squadra. Credevo che sarei rimasto a vita, mi vedevo già capitano".



LE FOTO - Poi le foto dei paparazzi, pagate da Galliani, allora amministratore delegato del Milan, per non farle uscire: "Stavo prendendo il sole nudo in barca coi miei migliori amici. Questo c’era nelle foto: sorrisi e qualche costume in meno. Niente di sessuale. Per me potevano anche uscire, non c’era nulla di compromettente. Accettai la decisione del Milan di non consentirne la diffusione, meno quella di pagare di tasca mia per qualche foto rubata". SUL GOSSIP - Donne e gossip, Francesco Coco commenta così alcune voci false: "Non ho mai toccato la cocaina. Non mi è mai interessata. L’educazione che mi ha dato mia madre mi ha sempre tenuto alla larga da certe schifezze. Dicevano che mi drogavo anche quando giocavo. Avrò fatto 1500 prove antidoping, altri prelievi del capello a sorpresa: mai niente. Bastava una serata fuori, una bella ragazza accanto e automaticamente ero un tossico. Ho accettato ogni cattiveria, ma questa non l’ho mai sopportata".



IL RITORNO MANCATO AL MILAN - Carlo Ancelotti, sedutosi sulla panchina rossonera, lo rivuole al Milan (è in prestito al Barcellona): "Due ore al telefono per convincermi a tornare. Per lui sarei andato a piedi a Milanello ma dissi che volevo che Galliani mi chiedesse in ginocchio di tornare".