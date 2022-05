In una lunga intervista concessa al sito gianlucadimarzio.com, il centravanti del Lecce, capocannoniere della B nonché miglior giocatore della stagione, Massimo Coda, ha parlato del suo futuro, che nonostante un contratto con il club salentino potrebbe non essere così certo: "Ho altri due anni di contratto qui, ma non dipende solo da me. Bisogna vedere anche cosa decideranno in società durante il calciomercato”.