Si rivede Hakan Calhanoglu dopo la squalifica, si rivede Ismail Bennacer, viene confermato Giacomo Bonaventura, che giocherà, però, nel tridente offensivo. E chi occuperà, quindi, l'ultima casella da centrocampista nel Milan di Stefano Pioli che domani affronterà il Parma? Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Frank Kessie avrà la sua chance.



POCHI MINUTI - L'ivoriano non gioca titolare dal 31 ottobre, un mese esatto, un mese difficile, in cui è finito in panchina contro la Lazio, non è stato convocato contro la Juventus ed è subentrato a Rebic nella ripresa della sfida contro il Napoli. Poco brillante, fisicamente e mentalmente, Pioli ha preferito metterlo da parte nelle ultime 3 settimane. Ma ora ha bisogno di lui.



RUMORS LONTANI - Con Calhanoglu mezzala sinistra, Bennacer regista, al tecnico rossonero serve una mezzala destra, ruolo in cui Kessie si esprime meglio di Krunic, che predilige giocare dalla parte opposta. Occasione importante per il Milan, per tornare a vincere, e per l'ex Atalanta, sul quale non cessano mai i rumors di mercato. In Premier League il West Ham ci sta pensando, col Wolverhampton che lo tiene sempre nel mirino, ma ora Pioli lo rilancia. Per farlo sentire parte integrante del suo Milan. E allontanare gli interessamenti che arrivano dall'Inghilterra.