Dietro l’annuncio ufficiale si nascondono ancora molte domande. Qual sarà il suo ruolo al di là delle supercazzole?Parlerà di calcio con Pioli o di soldi con Cardinale? Ibra salirà a Milanello? E con quale frequenza?Parteciperà ai ritiri?Quesiti cui darà rapidamente risposta il tempo,nel Milan c’è di nuovo qualcuno che capisce di calcio e non solo di soldi. E lasciamo perdere Moncada, promosso da scout a dirigente solo per la presunzione di Furlani & C.i cui compiti erano ampi, conosciuti e definiti e con già l’esperienza al nuovo ruolo. Ibra potrebbe suggerire nuovi giocatori o un nuovo gioco,Fino a ieri chi mai poteva farlo, se non al rischio di fare col rattoppo più danni che col buco?Dice tutto e vale niente. Di sicurocome una semplice bandiera. C’è già Baresi in quel ruolo, anche se nessuno se ne accorge. Ibra avrà un tornaconto, e non sarà solo un ingaggio, e anche un ruolo operativo, resta da vedere quanto. E quanta voglia avrà di impegnarcisi.ha lasciato il Milan in attesa per tre mesi e ha finalmente detto sì nel momento di minima in campionato e alla vigilia del redde rationem in Champions League.la sottolineatura con la matita blu dell’errore fatto a giugno, la storia nel cassetto, salvo oggi tirare fuori l’ultimo totem, sperando che basti.Gli avessero direttamente affidato la squadra, con l’impegno di essere ogni giorno sul campo negli spogliatoi, con un “vero” allenatore al fianco, magari il suo amico Abate, nessun dubbio che avrebbe funzionato.Pochi dubbi di successo in più se Ibra fosse diventato l’uomo-mercato: poca esperienza per trattare, ma grandi rapporti e grande conoscenza,@GianniVisnadi