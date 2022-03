Il Genoa che questa sera cercherà la prima vittoria interna stagionale contro il Torino potrebbe non essere molto diverso da quello che domenica scorsa ha strappato lo 0-0 in casa dell'Atalanta.



A sentir parlare Alexander Blessin, nella conferenza della vigilia, il Grifone affronterà il Toro nella stessa maniera con cui si è contrapposto alla Dea. "Conosco bene Juric e il suo calcio - ha detto il tecnico tedesco - è un discepolo di Gasperini e i modi di giocare delle loro squadre sono simili. Dovremmo affrontare il Torino come fatto con l'Atalanta".



Stesso atteggiamento dunque per i rossoblù ma con ogni probabilità anche stessa formazione o quasi. Rispetto a domenica Blessin ritroverà capitan Sturaro, pronto ad affiancare Badelj sulla mediana. L'altro rientro dovrebbe essere quello dell'elvetico Hefti sulla corsia di destra al posto del pur positivo Frendrup. Inalterata invece il resto della difesa con la coppia centrale composta dai colossi Maksimovic-Ostigard e con Vasquez ad agire sulla sinistra. Sulla trequarti, malgrado il recupero di Gudmundsson, dovrebbero giocare gli stessi tre già visti all'opera contro i nerazzurri: Portanova-Amiri-Melegoni.



L'ultimo dubbio riguarda infine l'attacco dove Destro potrebbe tornare ad avere una chance dal primo minuto al posto dello spuntato Yeboah.