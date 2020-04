"Jack è una persona meravigliosa, di altri tempi: è sempre stato rispettoso ed educatissimo. E poi, in campo, si allenava veramente alla grande. Ormai è un calciatore fatto e finito, uno da Nazionale. Tecnicamente è sempre stato fortissimo, corre tanto, non molla mai e ha acquisito esperienza. Io faccio il “tifo” per il ritorno: conosce bene proprietà, dirigenza, tifosi e città. Non gli do consigli, lo saluto con affetto. Di certo, se ci fosse la possibilità di tornare, non ci penserei nemmeno un secondo: sarebbe un matrimonio perfetto...". Stefano Colantuono, nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello sport, si sofferma anche su Giacomo Bonaventura.