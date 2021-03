Intervenuto al canale youtube della Lega di Serie A, l'ex allenatore dell'Atalanta, Stefano Colantuono, ha parlato della sfida di lunedì sera tra l'Inter di Conte e i bergamaschi allenati da Gasperini.



"L'Inter è una squadra molto fisica, corre e verticalizza: la forza della squadra va messa in considerazione del fatto che i due attaccanti sono giocatori straordinari. E' una bella partita, sarà a ritmo forsennato: l'Inter sta andando bene, ma l'Atalanta è scomoda per tutti. Se non fai la partita con testa e sacrificio non la porti a casa. L'Atalanta non muore mai, per batterla serve una partita perfetta'