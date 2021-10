nella larga vittoria delsul campo del Club Brugge, che ha proiettato nuovamente la squadra di Guardiola a stretto contatto col PSG capolista del loro girone di Champions League.in gol nella sfida in Belgio,, a quelli baciati da un talento particolare che non sfugge agli occhi dei grandissimi che gli ruotano attorno. Come Pep...dell'academy del club inglese e già nella passata stagione gli aveva concesso l'onore dell'esordio assoluto in prima squadra - contro il Burnley in Carabao Cup - in Champions League contro il Marsiglia. Mentre più recentemente sono arrivati i primi due spezzoni in Premier League:che, nella stessa giornata, lo ha portato in campo in Premier contro il Burnley e poche ore dopo con l'Under 23, trascinata alla vittoria contro il Leicester con una tripletta.- Cole Palmer inizia a giocare per il City dall'età di 8 anni, ripercorrendo. Strappato alla concorrenza dei rivali cittadini dello United, riesce a superare gli ostacoli e le diffidenze suscitate da un fisico molto gracile che non gli impedisce di farsi largo a suon di gol e grandi giocate. L'esplosione degli ultimi anni è impressionante:e successivamenteAssieme hanno vinto un campionato dominato dall'inizio alla fine e concluso con 13 gol in 16 partite da Palmer.- Che di ruolo fa il centrocampista offensivo, dando il meglio di sé partendo alle spalle di una punta vera, ma che in una squadra come il City di Guardiola - dove le posizioni fisse non esistono, nemmeno quella del centravanti classico - può esaltare ulteriormente le proprie qualità tecniche e tattiche.: guardare per credere il gol realizzato contro il Club Brugge, con un movimento a rimorchio sull'appoggio di Sterling., nonostante la giovane età, per affacciarsi con la giusta disinvoltura a una realtà completamente diversa come quella della prima squadra: "Sto solo pensando ad allenarmi e lavorare sodo, dicendomi che non c'è pressione e di fare le cose come quando ero un ragazzino. Mettiti in mostra, lavora e vedi dove arrivi", ha dichiarato in un'intervista a Goal.com. Parole e stoppa da futuro campione.